Çiftçi İzzet amcadan büyük bağış

Balıkesir'de çiftçilik yapan İzzet Kamalı, 10 yılı aşkın süredir biriktirdiği parasını afetzedeler için AFAD'a bağışladı. Banka yolu ile parasını havale eden Kamalı, dekontunu ilçe müftüsü ile paylaşınca duygu dolu anlar yaşandı.

Balıkesir'in Kepsut ilçesinin Alagüney Mahallesi'nde yaşayan ve hayatını çiftçilik yaparak sürdüren İzzet Kamalı, 10 yılı aşkın süredir biriktirdiği parasını deprem mağdurları için AFAD'a bağışladı. 185 bin TL'lik bağış makbuzunu da yanına alarak İlçe Müftüsü Muharrem Dutar'a giden Kamalı, hacca gitmek için biriktirdiği tüm parasını bağışladığını söyledi. Kamalı, "10 yıldır paramı biriktiriyordum. Hacca gitmek istiyordum, kurada çıkmadı, bir türlü gitmek nasip olmadı. O nedenle biriktirdiğim paramı depremde evi yıkılanlara yollamak istedim" dedi.

Müftü Dutar ise, "Allah, İzzet amcamızın hayrını kabul eylesin. Bu fedakarlığı ile inşallah Rabbim kendisine hac sevabı verir. Çok büyük bir fedakarlık" diye konuştu.