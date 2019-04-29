Çiftçilerin bu hayrı bir asırdır devam ediyor

Burhaniye'nin kırsal kesimde bulunan Dutluca Mahallesinde düzenlenen geleneksel çiftçi hayrının, yaklaşık bir asırdır devam ettiği bildirildi.

İlçeye 9 kilometre uzaklıktaki 380 nüfuslu Dutluca mahallesinde yaklaşık bir asırdır devam eden çiftçi hayrı bu yılda binlerce vatandaşı buluşturdu. Mahalle camisindeki mevlit ve duanın ardından kadınların hazırladığı 15 kazan pilav mahalle gençleri tarafından büyük bir özenle misafirlere ikram edildi. Etkinliğe, ilçe merkezi ve çevre mahallerden çok sayıda gelen vatandaş katılırken, sohbet etme imkanı buldu.

Çiftçi hayrına, Belediye Başkan Vekili Hasan Metin ile AK Parti İlçe Başkanı Av.Ferudun Söykök, CHP İlçe Başkanı Ergün İnce, Belediye Meclis Üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Konukları ağırlamak için seferber olan muhtar Hüsnü Kaya, “Geleneksel hayrımızı bu senede düzenleyebilmenin onur ve gururunu yaşıyoruz. Hayrımıza katılan herkesten Allah razı olsun. 15 kazan pilav hazırladık. Bu hayırlar birlik ve beraberliğimize vesile olmaktadır. Geleneğimizi sürdürmeye kararlıyız” dedi.

Emekli İmam Muharrem Kaya da, ”Her sene olduğu gibi bu sene de komşularımız ramazan ayı gelmeden önce bir cemiyet yapmaya karar verdiler. Civar köylerimizi davet ettik. Onlarda sağ olsunlar geldiler. İşte gördüğünüz gibi hep beraber namazlarımızı kıldık. Dualarımızı yaptık. Şu anda yemeklerimizi de yedik. Sonra yavaş yavaş sohbet edip dağılacağız. Bu, öteden beri atalarımızdan gelen bir adettir. Cenabı Hak devamını nasip etsin inşallah” diye konuştu. Rıdvan Ataman ise, “ Atalarımızdan kalan köy hayrımızı bu gün yapmış bulunmaktayız. Sağ olduğumuz sürece bu geleneğimizi devam ettirmek için uğraşıyoruz. Ortaklaşa yaptığımız köy hayrımız hayırlı ve uğurlu olsun” dedi. Mahalle sakinlerinden Hasan Ceylan da,” Biz Dutluca köyü halkı olarak yıllardır bu geleneği devam ettiriyoruz. Katılım da Allah'a şükür çok iyi oldu. Bolluk ve bereket olması için bu hayırların devamını diliyoruz” ifadelerini kullandı.