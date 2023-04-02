Çifte vatandaşlar Bulgaristan'daki seçimler için sandık başına gittiler

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, çifte vatandaşlar Bulgaristan seçimleri için oy kullanmaya başladı. Ayvalık'ta 15 Eylül Ortaokulu'nda kurulan sandıklarda Edremit Körfezi'ndeki ilçelerde yaşayan vatandaşlar oy kullanmak için sabah saatlerinden itibaren sandık başına geldi.

Bulgaristan'daki genel seçimler dahilinde Türkiye'de yaşayan çifte vatandaşlar oy kullanmaya başladı. 24 ilde kurulan 162 sandıkta çifte vatandaşlığa sahip olan seçmenler 08.00 itibariyle oy kullanmaya başladı.

Oy kullananlardan Nezihe Karaca isimli vatandaş hem Türk hem de Bulgaristan vatandaşı olarak, Türklerin Bulgaristan Parlamentosu'nda daha güçlü bir şekilde temsil edilebilmesi için yüksek bir oy oranına sahip olmasının kendileri için çok önemli olduğunu vurguladı.

Cemile Yalçın Ovacıklıoğlu isimli vatandaş ise küçük kızıyla sandık başına gelerek oy kullandı.

İstanbul'da yaşadığını ve Bulgaristan'dan 1988 yılında göç ettiklerini kaydeden Ovacıklıoğlu, “Bu hafta sonunda yazlığımıza geldik. Bu seçimle ilgili bilgilendirmelere baktığımda Ayvalık'ta da bir sandığın kurulacağını öğrenince çok sevindim. Bu hizmeti sağlayan tüm yetkililere çok teşekkür ederim. Oyumu kullandım. Umarım her şey güzel olur. Güzel sonuçlar alırız. Çünkü Bulgaristan'da Türklerin güçlü olduğu bir parlamentonun kurulmasından ve haklarımızın daha iyi korunup gözetilmesini istiyoruz” dedi.

Neriman Durmaz isimli vatandaş ise seçimlerin Bulgaristan ve kendileri için hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Oy kullanma işlemi saat 17.00'ye kadar devam etti.