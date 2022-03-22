İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Çiğ süt zammı üreticiyi tatmin etmedi

Ulusal Süt Konseyinin (USK) çiğ süt tavsiye fiyatında yüzde 21,2 oranında artışa gitmesi ve çiğ süt fiyatlarını 4,70 TL’den 1 Nisan itibariyle 5,70 TL’ye yükseltmesi süt üreticisini tatmin etmedi.

Ulusal Süt Konseyinin (USK) çiğ süt tavsiye fiyatında yüzde 21,2 oranında artışa gitmesi ve çiğ süt fiyatlarını 4,70 TL'den 1 Nisan itibariyle 5,70 TL'ye yükseltmesi süt üreticisini tatmin etmedi.



Çiğ süte yapılan yüzde 21 zam oranını değerlendiren Manyas Süt Üreticileri Başkanı Fevzi Karakaş, "Yeni açıklanan çiğ süt fiyatları üreticimize hayırlı olsun, ben açıklanan fiyatları makul olarak görmüyorum. Bir kilo yem 6 TL. 1,3 paritesini yakalayabilmemiz için sütün litre fiyatı 7,80 lira olmalıdır. Süt fiyatları belirlenirken bu parite dikkate alınacaktı. Devletin destek primini litre bazında 20 kuruştan 1 liraya çıkarması güzel. Ama bu şartlarda bu rakamlarla bu işi yapmak imkânsız, çok sayıda süt ineği kesime gider” dedi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.