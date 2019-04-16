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Çiğ süte verilen 2 lira süt üreticini memnun etti

Ulusal Süt Konseyi tarafından geçtiğimiz günlerde açıklanan litrede 2 lira çiğ süt tavsiye fiyatını Manyaslı süt üreticileri olumlu buldu.


Yeni açıklanan çiğ süt tavsiye fiyatını olumlu bulduklarını açıklayan Manyas Süt Üreticileri Birliği Başkanı Fevzi Karakaş, süte verilen devlet desteğinin devam etmesi halinde bu fiyatların iyi olduğunu söyledi. Fevzi Karakaş yaptığı açıklamada, "Ulusal Süt Konseyi çiğ sütün tavsiye fiyatını 2018 Temmuz ayında litre başı 1,7 TL Olarak belirlemişti. Geçen süreç içerisinde Tarım ve Orman Bakanlığınca üretimde sürdürebilirlik ile arz/talep dengesinin sağlanması için süt destek prim fiyatlarını 2018 yılı son dört ayında 15 kuruş. 2019'un ilk 4 ayı için ise 25 kuruş olarak belirlenmişti. Açıklanan yeni çiğ süt tavsiye fiyatlarında devlet desteği devam ederse bu iş olur. Geçmiş aylardan gelen bir mağduriyetimiz söz konusu. çiğ süte uygulanacak 2 lira VE devletimizin desteği sürerse, süt sığırcılığında sürdürebilirlik devam eder” dedi.


Manyas Süt Üreticileri Birlik Başkanı Karakaş, ilçede günlük süt üretiminin 140 ton civarında olduğunu açıkladı.

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