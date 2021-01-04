Cihat Arslan: “İyi oyunumuzu skora yansıtmak istiyoruz”

Balıkesirspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, perşembe günü oynanacak İstanbulspor maçı öncesinde, "İyi oyunumuzu skora yansıtmak istiyoruz" dedi.

TFF 1. Lig'de ilk yarının son maçında İstanbulspor'a konuk olacak olan Balıkesirspor'da Teknik Sorumlu Cihat Arslan oyun olarak iyi bir ivme yakaladıklarını ve artık bunu skora yansıtmak istediklerini ifade etti. Arslan, “İlk yarının son maçını oynayacağız. Önemli, sistemli ve yükselişte olan bir takımla karşılaşacağız. Bizim de son 2-3 haftadır oyunsal anlamda pozitif yönde yukarı bir çıkışımız var. Altınordu maçı bu çıtanın altında kalsa da güzel mesajlar verdi. Yapmış olduğumuz yanlışlar da vardı" diye konuştu.

Bu hafta 3 merkez orta sahalarının olmadığını vurgulayan Arslan, "Cumali ve Serdar cezalı, Abdulkadir ise antrenmanlara çıkamadığı için oynayamayacak. Bu maçta genç oyunculara da şans verme ihtimalimiz var. Sahaya 11 kişi çıkıp, oyuncu değişikliklerini yapabildiğimiz sürece kendimizi eksik olarak görmüyoruz. Sistemli bir takıma karşı, kendi sistemimizle küçük farklılık göstererek sahada kazanan taraf olmak istiyoruz. Bu yönde takımıma olan inancımı kaybetmiyorum. İyi yönde yakaladığımız ivmeye, hem çalışma hem taktiksel olarak ısrar edeceğiz. İnşallah kazanan taraf olmak istiyoruz” şeklinde konuştu.