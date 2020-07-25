Cinayete 7 tutuklama

Balıkesir'de, bir kafede düzenlenen silahlı saldırı sonucu işlenen cinayet için gözaltına alınan 10 kişiden 7'si tutuklandı.

Balıkesir'de 4 gün önce bir kafeteryada meydana gelen bir kişinin öldüğü ve bir kişinin de yaralandığı olayla ilgili İ.Ş, B.M.K, E.C.Ö, K.G, K.K, O.Ö, U.G, A.P, Y.T, H.C.K polis ekiplerince gözaltına alındı. Haklarında, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, tasarlayarak kasten silahla adam öldürme suçlarından soruşturma başlatılan zanlılar, işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden İ.Ş, B.M.K, E.C.Ö, K.G, K.K, O.Ö, U.G çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, A.P, Y.T, H.C.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kent merkezindeki bir kafede işlenen cinayette, şüpheli şahıslar kafeteryada oturan B.A.'ya silahla ateş ederek ağır yaralamış, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.