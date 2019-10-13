Çinli turistleri Kuzey Ege ve Ayvalık'a çekebilmek için seferber oldular

Türkiye'ye ilgisi her geçen yıl artış ivmesi gösteren Çinli turistlerin, ülkemize daha fazla döviz girdisi sağlayabilmesi adına Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde süren çalışmalara Balıkesir'in Ayvalık ilçesi de katıldı. İl Kültür ve Turizm Müdürü Müdürü Mustafa Çaltı, Kuze Ege'de turizmi yılın 12 ayına yaymaya çalıştıklarını açıkladı.

Bakanlık verilerine göre; halen yılda 550 bin Çinli turistin geldiği Türkiye'de, 3 yıl içerisinde Çin'den gelen turist sayısının 1 milyon'u aşacağı tahmin ediliyor.

Güneş, kum, denizi seven Avrupalı turistlerin aksine, kültürel değerler ve doğal güzelliklere ilgi duyan Çinli'ler için Anadolu'nun dört bir yanında farklı destinasyonlar hazırlayan bakanlık, özellikle de Kuzey Ege'yi beğenen bu ülkenin insanları için turizm seçeneklerini de masaya yatırdı.

Bölgede incelemelerde bulunan Çin Halk Cumhuriyeti'nin en büyük tur operatörü firmaların temsilcileri Kuzey Ege'de ki turizm alternatiflerini yerinde inceledi.

Balıkesir İl Kültür Müdürü Mustafa Çaltı'nın öncülüğünde, GMKA koordinatörlüğünde; bölgenin belediye ve ticaret odaları başkanlar ile turizm sektörü temsilcilerinin katımıyla bölgede ağırlanan Çinli tur operatörlerinin özellikle Bozcaada'daki bağbozumu zamanındaki üzüm hasadı ile Ayvalık'ın su altı zenginliklerinin yanı sıra Dünya'nın en kaliteli zeytin ve zeytinyağının üretim aşamasına hayran kaldıkları öğrenildi.

Balıkesir İl Kültür Müdürü Mustafa Çaltı ve GMKA yetkililerinin yanı sıra başkanlar ve ilçenin turizm temsilcilerinin katıldıkları Temizel Otel'deki toplantıda; Ayvalık'ın dalış turizmine ait su altı zenginlikleriyle Çinli heyetin ilk kez tanıştıkları zeytin ağacı ve zeytinin zeytinyağına dönüşümüne ait serüven masaya yatırıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Müdürü Mustafa Çaltı,“Bölgedeki turizmi yılın 12 ayına yaymaya çalışıyoruz”

Balıkesir İl Kültür Müdürü Mustafa Çaltı ise Balıkesir'in Körfez bölgesinin yaz turizmi açısından ilin önde gelen bir destinasyonu olduğunu hatırlatarak, “Bizim bütün çabamız, ticaret odalarımız, turizm temsilcilerimiz, kalkınma ajansımız, belediyelerimiz ile birlikte bu bölgedeki turizmi yılın 12 ayına nasıl yayabileceğimizi ve turizm gelirinden nasıl daha fazla paya sahip olabileceğimizin yollarını bulabilmektir. Yaz aylarında bölgemizde turizm açısından pek fazla bir sıkıntımız olmuyor. Ama kış aylarında durum tabiki de biraz olumsuz olabiliyor. Arkadaşlarımızın istatistiklerine göre geçtiğimiz yıl Ayvalık'ta kış aylarında yüzde 15 oranında bir yükseliş var. Diğer bölgelerimizde kış aylarında düşüşler yaşanırken, Ayvalık'taki bu yükseliş elbette çok güzel bir şey. Biz bu yükselişi diğer turistik ilçelere de yayabilmek istiyoruz. Bu noktada başta Çin olmak üzere Uzakdoğu ülkelerinin deniz ile güneşle pek ilgileri yok. Bunlar; kültür, doğa ve gastronomiyle ilgileniyorlar. Bizim de Çin'lileri bölgemize çekebilmek için bu değerlerimizi öne plana çıkarmamız gerekiyor.” diye konuştu.