İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Cinsel taciz iddiasıyla çıkan kavga kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

Balıkesir’de alkol alan Afgan uyruklu vatandaşlar arasında bir gence cinsel tacizde bulunma iddiasıyla çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Balıkesir'de alkol alan Afgan uyruklu vatandaşlar arasında bir gence cinsel tacizde bulunma iddiasıyla çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.


İddiaya göre, Mirzabey Mahallesi, Burcu Sokak'ta meydana gelen olayda Mahmod H., Mahmood M., Aman M., Moharrem R. ve G. Almitu'nun evine gelen Asıf H., Saeıd A.V. ve R.Q. isimli şahıslar alkol aldı. Alkolün etkisiyle şahıslar 16 yaşındaki R.Q.'ya cinsel tacizde bulundu. Bu anların sosyal medyada paylaşacağı iddia edilirken, tacizi engellemek isteyen Asıf H., Mahmod H. ve Saeıd A.V.'yi bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Bıçaklanan şahıslardan Mahmod H. olay yerinde hayatını kaybederken Saeıd A.V. ise hastaneye kaldırıldı.


Olayın ardından harekete geçen Balıkesir Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri titiz bir operasyonla cinayeti işleyen Asıf H.'yi saklandığı evde yakaladı.


Adliyeye çıkarılan Asıf H. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3 kişinin sorgusu ise sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.