Çırak yok bu meslek bitiyor

Edremit Körfezine hizmet veren Aslan, işini severek yaptığını anlatırken, çırak bulunmadığını söyledi.

Havran ilçesinde oturan 50 yaşındaki Ahmetercan Aslan, Burhaniye'de at nallarken, mesleğin bitme noktasına geldiğini söyledi. Nalbantlığın baba mesleği olduğunu anlatan Aslan, 40 yıldır mesleğin içinde olduğunu söyledi. Mesleğin bitmekte olduğunu anlatan 2 çocuk babası Ahmetercan Aslan, “Aşağı yukarı yaklaşık çıraklık dahil 40 yıldır bu mesleği yapmaktayım. Baba mesleği bu. İşimi severek yapıyorum. Eskiden nalbant daha çoktu Körfezimizde. Genelde, Balıkesir Körfezi genelinde hizmet etmekteyim. Artık çırak da yetişmiyor. Her meslek gibi, bizim mesleğimizde ölme aşamasına geldi. Artık, okullu nalbantlar var, üniversitede yetişen. Ustadan yetişen nalbant kalmadı dersem yeridir. Bizden sonra kimler yapar bilemiyorum. İşimi severek yapıyorum” dedi. At sahibi Murat Aydınlıgil de, “Ahmet usta atımızın bozulan toynaklarını tamir etti, düzeltti. Zaten Körfezimizde belki çok yerde bu mesleği icra eden yok. Kardeşimize bir telefon ediyoruz. Hemen çiftliğimize gelip atımızı nallıyor. Atımız da, develerimize antrenman yaptırıyor. Artık antrenmanlarımızda Ahmet ustanın da hakkı var” diye konuştu.