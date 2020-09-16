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Çobanların azık torbaları turistik eşya oldu

Burhaniye ilçesinde, eski yıllarda koyun ve keçi çobanlarının kullandığı azık torbaları turistik eşya oldu.

Torbaların aksesuar olarak kullanıldığını anlatan Çağatay Bayramoğlu, 100 liradan alıcı bulduğunu söyledi.


Özellikle kırsal mahallelerde, eski yıllarda koyun ve keçi çobanlarının kullandıkları azık torbaları ilgi odağı oldu. Köylerden topladıkları eski eşyaları meraklılarına sattıklarını anlatan antikacı Çağatay Bayramoğlu, eski eşyalara olan ilginin arttığını söyledi. Bayramoğlu, “Biz iş yerimizde eski eşyalar satıyoruz. Çobanların kullandığı azık torbaları da sattığımız ürünler arasında. Rengarenk işlemeli olan bu torbalar ilgi görüyor. Vatandaşlar bunları aksesuar olarak kullanıyor. Tanesini 100 liraya satıyoruz” dedi.

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