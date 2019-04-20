Çocuk gelişimi öğrencileri hayran bıraktı

Mesleki Eğitim Fuarında gösteri yapan Fahri Kiraz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi öğrencileri sergiledikleri müzikli gösterilerle tam not aldı. Tamamı kızlardan oluşan öğrenciler ortaya koydukları gösteriler kadar okulda kendi elleriyle diktikleri kıyafetlerle de göz doldurdu. Fahri Kiraz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölüm Şefi Emel Algın. “11. sınıf öğrencilerimizle birlikte Bengi Projesi kapsamında düzenlediğimiz ‘Bilinçli Çocuk Günleri' etkinliği. Bu yıl ikinci yılımız ve geleneksel hale getirmeye çalışıyoruz. Bu programı 24-26 Nisan tarihleri arasında anaokulu öğrencilerine sunacağız. Böyle bir fuar olunca etkinliğimizi burada da göstermek istedik. Burada sadece küçük bir kısmını gösterdik ama daha kapsamlı bir etkinliğe sahibiz. Çocuklarımızın alan derslerinde görmüş oldukları eğitimlerde kendi yapmış oldukları kostümleri sergiliyorlar. Öğrendikleri oyunları müzikli dramatizasyon haline getiriyoruz. Müzikleri kullanıyoruz, küçük birer gösteri hazırladık. Hem çocukları eğlendirmek hem okul öncesi çocukların eğitimine katkıda bulunmak, hemde öğrencilerimizin kendi güvenlerini geliştirmek için iş kapılarını istihdam alanlarını daha net bir şekilde sağlayabilmek için ellerine birer bilezik vermiş oluyoruz. Biz bu alanda 3 öğretmen olarak görev yapıyoruz. Üç aydan beri tüm bölüm arkadaşlarımla birlikte çalışıyoruz. Hepsinin emeğine sağlık okulun bize vermiş olduğu destekten dolayı okul idaresine çok teşekkür ediyoruz. Özellikle öğrencilerimize ve velilerimize çok teşekkür ediyorum” dedi.

Hem biz hem çocuklar eğleniyor

11-C sınıfı Çocuk Gelişimi ve Eğitimi öğrencisi Serenay Şen gösteriyi hazırlarken çok çaba sarf ettiklerine dikkat çekerek. “3 aydır çalışıyoruz. Çocukların yayarına eğlendirmek amaçlı yapıyoruz. Bende bu bölümde çok fazla şey öğrendim. Seneyede staj göreceğim benim için önemli olabileceğini düşünüyorum. Hem kendimiz eğlendik hemde çocukları eğlendirmiş olduk. Bölüm hocalarımı da seviyorum hepsine teşekkür ediyorum”dedi.

Aynı bölüm öğrencisi Canan Aktaş ise “Burada bir çocuk gösterisi yaptık palyaçolar olsun, çikolata dansı olsun. Biz çok eğlendik umarım karşımızdaki insanları da eğlendirmişizdir. Çok çalıştık bu gösteriler için, 3 ay prova yaptık” şeklinde konuştu.