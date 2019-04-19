Çocuk Koruma Kanunu Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında Çocuk Koruma Kanunu Koordinasyon Kurulu toplantısı Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı başkanlığında yapıldı.

Kaymakamlık Makamında gerçekleşen 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu Koordinasyon Kurul Toplantısında; çocukların korunması, haklarının ve esenliklerinin güvence altına alınması, refahlarının yükseltilmesi, ihmal ve istismarlarının önlenmesi ve çocuk ve ailelerine yönelik hizmet veren kamu kurumları ile koruyucu ve destekleyici tedbirlerin yerine getirilmesi amacıyla gerçekleştirilen toplantıda 23.01.2019 tarihinde alınan İlçe Çocuk Koordinasyon Kurulu Toplantısında alınan kararların uygulanması değerlendirildi.

Edremit Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü bünyesinde yürütülmekte olan Mobil Sosyal Hizmet Projesi, risk tarama süreci, okul devam takipleri, alt komisyon çalışma raporları, haklarında tedbir kararı verilmiş çocukların güncel durumlarının değerlendirilmesi, suç mağduru ve suça sürüklenmiş çocuklarla ilgili, yetkili ve sorumlu kurumların işbirliği içinde takip ve kontrollerinin yapılması gibi konular değerlendirildi.

Çocuk Koruma Kanunu Koordinasyon Kurul Toplantısına İlçemiz Kaymakamı Ali Sırmalı, Belediye Başkanı Hasan Selman Aslan, Cumhuriyet Başsavcısı Çetin Güzel, İlçe Jandarma Komutanı Özkan Kavak, İlçe Emniyet Müdürü Zafer Sönmez, Edremit Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Zabit Durmuş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç ve kurul üyeleri katıldı.

Toplantıya katılım sağlayan kurum ve kuruluş temsilcilerinin görüşlerinin dile getirilmesinin ardından sona erdi.