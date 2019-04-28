Çocuk Sanat Festivalinde Müjdat Ataman rüzgarı

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında Avlu Kongre ve Kültür Merkezinde 24-25-26 Nisan 2019 tarihlerinde düzenlenen “Açılın Ben Öğretmenim” kitabının da yazarı olan Müjdat Ataman, “Ben alan eğitiminden çok, ilişki ve duygu eğitimini önemsiyorum. Bana göre en büyük hata kalbi kırılan çocuklar. Bir çocuğa “ne kadar tatlısın” dediğinizde arkada tatlı olmadığını hisseden çocukları görmüyor olmak. Ne kadar yakışıklısın Peki arkadaki yakışıklı olmayan çocuklar? Biz öğrencileri çok fazla kırıyoruz. Anne baba tarafından da örseleniyor çocuklar. Bir de okul yaşamıyla örselenme kat kat büyüyor. En büyük hatanın örselemek, incitmek olduğunu görüyorum. Tam tersi en büyük faydanın da öğretmenleri tarafından sevilen çocuklar olduğunu görüyorum. Sevmekten kastım değer vermek ve dinlemek” dedi.

Avlu Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen söyleşiye; İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Aşık, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Fahri Acar, Altıeylül İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Nevzat İnal, idareci ve öğretmenler katıldı.