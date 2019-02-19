Çocuklar Dede Korkut ile Türkiye'yi geziyor

Balıkesir'in Bandırma İlçesinde, Bandırma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından BENGİ Projesi kapsamında "Dedem Korkut'la Geziyorum, Değerlerimle Keşfediyorum" Türkiye Haritası üzerinde çocuklara eğitim veriliyor.

“Dedem Korkut'la Geziyorum, Değerlerimle Keşfediyorum" materyali, Erikli İlkokulu'nda ilk olarak öğrencilere, Oğuz Türklerinin eski destanlarında yüceltip kutsallaştırılmış bozkır hayatının geleneklerini ve törelerini çok iyi bilen, kabile teşkilatını koruyan yarı efsanevi ve Türklerin en eski destanı olan Dede Korkut'u tanıttılar, sonrasında oyunlar ve hikayeler eşliğinde Türkiye haritasından birer birer keşif ettiler. Sınıf içerisinde materyal ile somut uygulamalar tamamlandıktan sonra dijital oyunlarla uygulamalar devam edecek. Öğrenciler hem şehir ve bölgeleri öğreniyor hem de şehirlere ait doğal güzellikleri, tarihi eserler, yöresel yemekleri, yöresel kıyafetleri, yöresel çalgıları hakkında bilgi sahibi oluyor. “Dedem Korkut'la Geziyorum, Değerlerimle Keşfediyorum" materyali, sayesinde çocukların bilgi dağarının gelişmesine ve görsel hafızanın gelişmesine yardımcı olması planlanıyor.