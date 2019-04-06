Çocuklar kongre yaptı

İlkokul çağlarında çocukların bilimsel düşünmesi, araştırma yapması ve sunum yapması amacıyla 'Çocuk Kongresi' düzenlendi.

Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Altıeylül Burhan Erdayı İlkokulu tarafından düzenlenen “II. Çocuk Kongresi”nde idareci, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi. Balıkesir Burhan Erdayı İlkokulunda yapılan 2. Çocuk kongresinde İlkokul çağlarından itibaren çocuklarda bilimsel düşünme ve araştırma yapma becerilerini geliştirmek, topluluk önünde sunum yapma yeteneklerini arttırmak amacıyla düzenlendi.

Düzenlenen kongre; 3 oturum halinde, 17 salonda 58 sunum yapıldı. Kongrede; 3. ve 4. sınıflardan 82 öğrenci sunum ve gösteri yaparken 20 salon görevlisi kongrenin sağlıklı şekilde yürütülmesine katkı sağladı. II. Çocuk Kongresinde bilim, teknoloji, kültür, sanat ve ekoloji alanında sunumlar yapıldı.

“II. Çocuk Kongresi”nin açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız: “Bugün çok anlamlı bir etkinliği, geçen yıl Balıkesir'de ilk defa gerçekleştirilen “Çocuk Kongresi” nin ikincisini gerçekleştirmenin gururunu yaşadık. Geleceğimizin teminatı öğrencilerimizin bilim, sanat, teknoloji, müzik, spor alanlarındaki çalışmaları bizleri hem gururlandırdı hem de gelecek adına umutlandırdı. 17 salonda 82 öğrencinin katılımı ile 3 oturum halinde gerçekleştirilen “2. Çocuk Kongresi” için başta okul müdürü Mahmut Osta olmak üzere Altıeylül Burhan Erdayı İlkokulumuzun kıymetli öğretmen ve öğrencilerine teşekkürü bir borç biliyorum” dedi.

Burhan Erdayı İlkokulu Çok Amaçlı Salonunda gerçekleştirilen “2. Çocuk Kongresi” açılış törenine Altıeylül Kaymakamı Dr. Oktay Kaya, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Altıeylül İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Çelik, idareci, öğretmen, veliler ve öğrenciler katıldı.