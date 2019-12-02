Çocuklar yüzlerce fidanı doğayla buluşturdu

Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Paşalimanı adasında onlarca çocuğun iştirakiyle ağaç dikildi.

Bizim Çocuklarımız Sanat Kültür ve Doğa Derneği, Erdek'e bağlı Paşalimanı adasında onlarca çocuğun katılımıyla ağaç dikme etkinliği gerçekleştirdi. Bine yakın akasya fidanını doğayla buluşturan çocuklar, tüm akranlarını benzer etkinlikler düzenlemeye çağırdı.

Sabah saatlerinde Bandırma ve Erdek'te bir araya gelen onlarca doğa tutkunu çocuk ve yetişkin, vapur ile adaya hareket etti. Paşalimanı'nda bulunan Balıklı iskelesinde ada sakinleri tarafından karşılanan topluluk, daha sonra adanın güney yamacında bulunan bir tepede fidan dikimi için çalışmaya başladı. Çocukların hem eğlenip hem de coşkuyla çalıştıkları etkinlik sırasında ada sakinleri, Bandırma ve Erdek'ten gelen katılımcılara yiyecek ve içecek ikram etti. Paşalimanı sakinleri, fidan dikilen alana ‘Bizim Çocuklarımız Sanat Kültür ve Doğa Derneği Hatıra Ormanı' isimli bir tabela yerleştirdi. Fidan dikiminin ardından tüm katılımcılar, orman tabelası ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

“Umudumuzu tazeledik”

Etkinliği organize eden Bizim Çocuklarımız Sanat Kültür ve Doğa Derneği Başkanı Alev Şengönül, “Bir hayalimizi daha gerçekleştirdik. İnsanların doğaya karşı hassas olduğunu gördük. Çocukların gözlerindeki pırıltıyı gördük. Umudumuzu tazeledik ve derneğimizin doğru yolda ilerlediğini gördük. Ben çocuklardan yoğun bir enerji aldım” ifadelerini kullandı.

“Torunum bende farkındalık oluşturdu”

Avrupa'daki çocukların doğal yaşam ve iklim konusunda daha hassas olduklarına dikkat çeken Şengönül, şunları kaydetti:

“Almanya'da yaşayan 8 yaşındaki torunum Doğa Jaden, ağaçlandırmanın önemi ve karbon salınımı konusunda bana birçok şey öğretti. Benzer bir farkındalığı, Türkiye'de bizler de acil olarak yaratmalıyız. Ebeveynler bu konuda daha hassas olmalı. Bugün de ağaç diken çocukların gözünde umut dolu pırıltıları gördüm. Bir sonraki hedefimiz, çocuklarda doğal yaşamın önemi konusunda farkındalık oluşturmak için bir kitap yayınlamak.”

11 yaşındaki İlayda, etkinliğe ‘daha fazla oksijen' için katılım sağladığını belirterek “Halamla birlikte geldim ve çok mutlu oldum. Fidan diktim ve fidanların suyu daha iyi alabilmesi için küçük çukurlar kazdım. Daha sonra ektiğimiz ağaçları kontrole gelmek istiyorum” dedi.

Derneğin çocuk aktivistlerinden olan 16 yaşındaki Canpolat ise tüm okullardaki çocukların fidan dikmesi gerektiğine dikkat çekerek, “Geleceğimizi güzelleştirmek için buraya geldik. Buzullar eriyor ve kuraklık artıyor. Adada pek fazla ağaç bulunmuyordu. Bu yüzden bu bölgeyi seçtik. Köy sakinleri ve gönüllüler ile ‘Bizim Çocuklarımız Sanat Kültür ve Doğa Derneği Hatıra Ormanı'nı kurduk” ifadelerini kullandı.

Yaklaşık bine yakın akasya fidanının dikildiği etkinliğe Bandırma Orman İşletmesi, Bandırma Belediyesi, Erdek Liman Müdürlüğü, Erdek Körfezi Dayanışma Platformu, Eğitim-Sen Bandırma Şubesi ve çok sayıda Paşalimanı sakini destek verdi.