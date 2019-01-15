Çocuklara ve velilere çevre eğitimi

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığınca, Plevne İlkokulu öğrenci ve velilerine çevre kirliliğinin önlenmesi, ambalaj atıklarının geri dönüşümü ve sıfır atık kapsamında israfın önlenerek atık oluşumunun minimize edilmesi konularında çevremizin korunmasına yönelik eğitim verildi. Eğitimde plastik poşet kullanımının çevreye olan zararları vurgulanarak velilere bez çanta hediye edildi. Çevre bilinçlendirme eğitimleri 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılında tüm ilçelerimizde aralıksız sürdürülürken; çocukların ve velilerin bu eğitimlere verdikleri önem ise dikkatlerden kaçmadı.