Çölyak hastalarına gıda yardımı

Altıeylül Belediyesine bağlı ALGEM Merkezi birimi yetkilileri tarafından tespit edilen 32 çölyak hastası vatandaşın glütensiz gıda ihtiyaçları ALGEM tarafından karşılandı. Algem yetkililerinin belirttiğine göre ramazan ayı haricinde de 14 çölyak hastası ihtiyaç sahibi vatandaşın düzenli olarak taleplerini karşılamaya devam ettiklerini belirtti. Başkan Hasan Avcı gerçekleştirilen ziyarette “Glütensiz gıdaların gerek fiyatı gerekse temini konusunda zorluklar olduğunu, bu zorlukları bir nebze azaltmak için çölyak hastalarına gıda desteğinde bulunduklarını ifade ederek, Belediye olarak hemşehrilerimizin yanındayız. Bugüne kadar onlara elimizdeki olanaklar dahilinde hep yardımcı olduk, olmaya da devam edeceğiz. Biz, elimizdeki tüm imkanlar onlara sunmaktan ve çocuklarımızın yüzlerindeki mutluluğu görmekten dolayı son derece sevinçliyiz. Cenab-ı Allah şifa bekleyen tüm hastalara derman versin inşallah. Derneğimizin ve çölyak hastalarımızın yanındayız ” dedi. Balıkesir Çölyakla Yaşam Derneği Başkanı Suna Dadak, Çölyak hastalarının sıkıntılarına dikkat çekerek, desteğin ve dayanışmanın önemine dikkat çekerek; Altıeylül belediye Başkanı Hasan Avcı'ya desteklerinden dolayı teşekkür etti.