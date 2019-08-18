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Çöp toplamak için yarıştılar

Balıkesir’in Burhaniye ilçesindeki Ören plajında çocuklar, parkur, çuval ve izmarit toplama için birbirleriyle yarıştı.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesindeki Ören plajında çocuklar, parkur, çuval ve izmarit toplama için birbirleriyle yarıştı.


Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, bu güne kadar Ayvalık Sarımsaklı ve Duba plajları, Burhaniye Öğretmenler plajı ve Altınoluk plajlarında etkinlikler yaptı. Son olarak Burhaniye Belediyesinin desteğiyle Ören plajında düzenlenen çevre etkinliğine çok sayıda çocuk katıldı. Etkinlikte, parkur yarışmaları, çuval yarışmaları ve izmarit toplama yarışmaları yapılırken, katılanlara ödüller verildi. Çuval yarışı ile izmarit toplama yarışına yetişkinler de katılırken, yarışma renkli görüntülere sahne oldu.


Çocuklar yarışmalara katılmaktan mutlu olduklarını anlatırken, yarışmalarda büyük heyecan yaşandı. Katılımcılara teşekkür eden Çevre Mühendisi Ayşegül Şık, "Amacımız, çocukları hem eğlendirip hem de çevre bilincini kazındırmak. Yarışmaya katılan arkadaşlarımızda farkındalık oluşması ve çevre bilinci kazanmaları amacıyla çeşitli hediyeler veriyoruz. Plastik torba kullanımını azaltmak amacıyla bez torba dağıtıyoruz. Yine düzenlediğimiz geri dönüşüm standımızla, hem çocuklara hem de yetişkinlere bilgi vermek ve geri dönüşüm bilinci kazandırmak istiyoruz" dedi.


Yarışmaya katılan çocuklardan Zeynep Delen ise, "Bundan sonra, çevreye daha duyarlı olmaya çalışacağım. Hem de burada eğlendik, güldük. Hediye de çok güzeldi. Ben bu yarışmayı çok beğendim" diye konuştu.

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