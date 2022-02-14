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Çoruk Mezarlığının yıkılan duvarı onarıldı

Balıkesir’in Burhaniye ilçesi Çoruk Mahallesi mezarlığının yıkılan duvarı, Burhaniye Belediye tarafından onarılarak yenilendi.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesi Çoruk Mahallesi mezarlığının yıkılan duvarı, Burhaniye Belediye tarafından onarılarak yenilendi.


Burhaniye'nin Çoruk kırsal mahallesinde bulunan mezarlık duvarı son zamanlarda aşırı yağış ve hava şartlarından kaynaklı yıkıldı. Mezarlık ziyaretlerinde vatandaşların olumsuz bir durum yaşanmaması için anında müdahale edilen yaklaşık 15 metre uzunluğunda ki duvar, Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarla onarılarak yenilendi.

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