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Çorumlular Bergama Kaymakamı Kaşıkçı'yı ziyaret etti

Edremit’te Körfez Çorumlular Platformu çatısı altında bir araya gelen Çorumlu vatandaşlar, Bergama Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı’yı ziyaret ettiler.

Edremit'te Körfez Çorumlular Platformu çatısı altında bir araya gelen Çorumlu vatandaşlar, Bergama Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı'yı ziyaret ettiler. Çorumlu olan Kaşıkçı, hemşehrilerini makamında kabul ederken, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.


Platform Başkanı İsmail Eker ile Çorum temsilcisi M. Ali Ünal ve üyelerden Selahattin Karasu, M.Ali Eraslan ile Ayvalık Vilayetler Evi Müdürü Eşref Aksoy, yeni atanan Bergama Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı'ya nezaket ziyaretinde bulundular. Platform Başkanı İsmail Eker, yönetim kurulu üyelerini tanıttığı görüşmede, her ayın 19'nda toplandıklarını anlatan Eker, “Biz hemşerilerimizin iyi ve kötü günlerinde yanında olmaya çalıyoruz. Çorum'un plakası 19 olduğu için her ayın 19'nda bir araya geliyoruz. Biz Çorumluyuz. Birbirimizden sorumluyuz diyoruz. Sizi de toplantılarımıza bekliyoruz” dedi. Konukları ile yemek yiyen Kaymakam Kaşıkçı'da ziyaretten büyük mutluluk duyduğunu anlatırken, toplantılara katılmaya çalışacağını ifade etti.

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