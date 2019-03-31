Cumhur İttifakı Büyükşehir Adayı Yücel Yılmaz oyunu kullandı

Cumhur İttifakı'nın Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz oyunu kullandı. Zühtü Özkardaşlar Anadolu Lisesi 1097 No'lu sandıkta oyunu kullanan Yücel Yılmaz, seçim sonuçlarının hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Oy kullanmaya eşi mehtap, kızı Damla ve oğlu Bora ile birlikte gelen Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayına aynı zamanda AK Parti İl Başkanı Ahmet Sağlam, Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey, Karesi Belediye Başkan Adayı Dinçer Orkan ve MHP'li yöneticiler de eşlik etti.

Oyunu kullandıktan sonra kısa bir değerlendirme yapan Yücel Yılmaz, “31 Mart günü tüm Türkiye'de yerel yöneticiler beş yıllığını seçiliyor. Biz de Cumhur İttifakı olarak 20 ilçemizde çok güzel bir kampanya geçirdik. Hiçbir negatif olay yaşanmadan tam bir demokratik bir seçim süreci yaşadığımıza inanıyorum. 20 ilçemizin 20'si içinde hayırlısı olsun. Bugün Balıkesir'de Atatürk Mahallesi'nde Zühtü Özkardaşlar Anadolu Lisesi'nde biz de ailemizle oylarımızı kullandık. Tüm vatandaşlarımızı oy kullanmaya davet ediyoruz. Çünkü demokratik hakkımız. Herkes için hayırlı olsun. Sandıktan çıkana hepimiz bir demokrasi şenliği içinde saygı duyacağız. Şehrimiz için hayırlı olsun” diye konuştu.