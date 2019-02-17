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Cumhurbaşkanı Erdoğan Balıkesir'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan, miting için Balıkesir’e geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, miting için Balıkesir'e geldi. Balıkesir Havaalanı'na uçakla gelen Erdoğan, il protokolü tarafından karşılandı.


Erdoğan, miting için Balıkesir'e geldi. DHMİ'ye ait Balıkesir Havaalanı'na uçakla inen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, milletvekilleri ile il protokolü karşıladı.


Uçaktan inen Erdoğan'ı genç müzisyenler şarkılarla karşıladı. 'Recep Tayyip Erdoğan' şarkısını çalan gençler Erdoğan'dan genç müzisyenlere sahip çıkmasını istedi.

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