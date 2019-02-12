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Cumhurbaşkanı Erdoğan Balıkesir'e geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Şubat Pazar günü Kuva-i Milliye Meydanı’nda Balıkesirlilerle buluşacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Şubat Pazar günü Kuva-i Milliye Meydanı'nda Balıkesirlilerle buluşacak.


AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz, 'Önce millet ve memleket' diyerek gönül yürüyüşü başlatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Balıkesir'e bohçası dolu geleceğini belirterek, "Bu büyük buluşmaya Balıkesirli tüm hemşehrilerimi davet ediyorum. Özellikle cumhur ittifakı yaptığımız Milliyetçi Hareket Partili kardeşlerimizi de alanımızda görmek istiyoruz" dedi.

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