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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çoban Şevki ile bir araya geldi

Balıkesir’in Havran ilçesinde çektiği sosyal medya videoları ile sosyal medyada fenomen olan 12 yaşındaki Çoban Şekvi, Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelerek sohbet etme imkânı buldu.

Balıkesir'in Havran ilçesinde çektiği sosyal medya videoları ile sosyal medyada fenomen olan 12 yaşındaki Çoban Şekvi, Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelerek sohbet etme imkânı buldu.


Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ile birlikte Ankara'ya giden Çoban Şevki, TBMM'de Balıkesir milletvekillerini ziyaret etti. Daha sonra AK Parti Meclis Grup Toplantısı öncesinde kuliste sosyal medya fenomeni Şevki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. Erdoğan, Çoban Şevki ile bir müddet sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.


Buluşma hakkında bilgi veren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, “Grup toplantımız öncesinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldik. Havranlı Şevki kardeşim ile birlikte kendilerine Balıkesir peynirimizi ve doğum gününe özel hazırlattığımız tablomuzu takdim ettik” dedi.

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