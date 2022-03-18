Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Hatime Ana Cami'nde kıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale programları kapsamında cuma namazını Hatime Ana Cami'nde kıldı. Namaz sonrasında vatandaşlara kısa bir hitapta bulunan Erdoğan, Çanakkale'nin yeni açılacak köprü ile çok farklı imkanlara sahip olacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çanakkale il merkezinde bulunan Hatime Ana Cami'nde cuma namazını kıldı. Konvoy eşliğinde camiye gelen Erdoğan ve protokol üyeleri vatandaşlarla da ayak üstü sohbet etti. Namaz sonrası cemaate seslenen Erdoğan, "Bugün Çanakkale'deyiz. Aynı zamanda bugün 18 Mart Çanakkale Köprüsü'nün de biraz sonra açılışını yapacağız. Bununla birlikte Çanakkale'nin hakikaten çok farklı imkanlara da kavuşmuş oluyor. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Asya ve Avrupa'ya gerdanlığına kavuşmuş olacak.. Marmaray, Avrasya Tüneli.. İnşallah çok daha güzellerini milletimize yaşatacağız" dedi.