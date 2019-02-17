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Cumhurbaşkanı Erdoğan partililerle çay içti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir’den ayrılmadan önce havaalanı yol güzergahındaki AK Parti Altıeylül İlçe Başkanlığına uğradı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir'den ayrılmadan önce havaalanı yol güzergahındaki AK Parti Altıeylül İlçe Başkanlığına uğradı. Burada partililerle sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, partili kadınların ricasını da kırmayarak onlarla birlikte çay içti.


AK Parti Altıeylül İlçe Başkanlığı önünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bekleyen partililerin çağrısı üzerine parti binasına giden Erdoğan, burada partililerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Partililerle yerel seçim konusunda sohbet eden Recep Tayyip Erdoğan, çay içerek parti binasından ayrıldı.

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