Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Balıkesir'e ödül

Yaklaşık 30 yıldır medya sektöründe Radyo TV ve gazetelerde çalışan Merhaba Gazetesi kurucusu ve aynı zamanda Balıkesir Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti (BGYC) Başkanı Semra Aman Akyürek yılın yöneticisi seçildi. Ödül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Külliye'de düzenlenen törende verildi.

Balıkesir Merhaba Gazetesi 10'uncu yılında başarısıyla ülke çapında ödüle layık görüldü. Balıkesir'de günlük yayın yapan gazete projeleri ile de kurumlar tarafından bugüne dek çeşitli ödüller aldı. İletişim alanında eğitimler veren Semra Aman Akyürek ödül törenine medya iletişim ve grafik tasarım bölümlerinde okuyan çocukları Nursima ve Muhammed Can Akyürek ile birlikte katıldı. Gençler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tören sonrası Türkiye Yüzyılı ve Balıkesir üzerine sohbet gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan törende şöyle dedi:

"Ödüllerini takdim edeceğimiz kurumlarımızı ve arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. 320 mahalli ve bölgesel radyoyu televizyonu aynı çatı altında bir araya getiren Anadolu Yayıncıları Medya Derneği başarı çıtasını yukarı taşıyor. Sizleri sıradan yerel medya kuruluşundan ziyade kulak verilmeyenlerin sesi olarak görüyoruz. Mahalli medyanın halkımızın doğru bilgilendirilmesinde oynadığı role son yıllarda şahit olduk. Terör saldırılarından 15 Temmuz ihanetine kadar Anadolu medyası milli iradeden yana tavır aldı. Yerli ve milli basınının nasıl olması gerektiğini sizler gösterdiniz."

Jürinin oyları ile yılın yöneticisi seçilen Semra Aman Akyürek ise yaşadığı gururu anlattı. Akyürek, "Başarıların fark edilerek ödülle taçlandırılması yerel medya açısından önem taşıyor. Yerli ve milli dediğimiz her konu, medyanın öz içeriklerini zenginleştiren birer detay. Bu konuda Balıkesir'den medya iletişim öğrencileri olan her iki evladımla birlikte Balıkesir'in adını, kültürel zenginliklerini, çeşitlilikteki zenginliklerini anlatıyoruz. Ödül gününde de Balıkesir Pullusunun işlenmiş broşunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletme fırsatı bulduk. Başkan Erdoğan'a broş ile ilgili detay vererek Balıkesir'in coğrafi işaretli kültürel bir simgesi ve geçmişe ait değerini anlattık. Gençlerle yakından ilgilendi. Teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.