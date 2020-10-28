Cumhuriyet 97 yaşında

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 97.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 97. yılı Bandırma Cumhuriyet Caddesinde tören düzenlendi.
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 97.yılı kutlamaları kapsamında Cumhuriyet Caddesinde tören düzenlendi. Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Oğuz Okuyucu, Cumhuriyet Başsavcısı Cüneyt Demirdaş törende hazır bulundu. Törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı okundu, program sona erdi.