Cumhuriyet Meydanı 23 Nisan ile şenlendi

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Bandırma Kaymakamlığı ve Bandırma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği çocuk gösterileri izleyenleri adeta büyüledi.

Her yıl okullar kendi bahçesinde bayram kutlaması yaparken bu yılda Bandırma Kaymakamlığı ve Bandırma ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ortaklaşa gerçekleştirdiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Bandırma Cumhuriyet Meydanı'nda akşamüzeri çeşitli etkinliklerle devam etti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan kutlama töreninde İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan'ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasını gerçekleştirdi. Aslan “Türk milletinin ateşten gömleği giydiğim cephede Kurtuluş Savaşı'mızın sürdüğü günlerde 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla laik, demokratik, sosyal, bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti Devletleri Ankara'da Hacı Bayram Veli Camii'nde kılınan cuma namazı sonrası yapılan dualarla atılmış oldu. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ilkesi ile bundan sonra Türk milleti Kendi kaderini kendisi belirleyecektir. Atatürk Cumhuriyeti gençlere emanet etmiş 23 Nisan günü bayram olarak kutlamasına karar vermiş. Bu bayramı geleceğimizin teminatı olan çocuklara armağan ederek bizlere olan güvenini ve sevgisini göstermiştir. Çanakkale ruhunu Kurtuluş Savaşı ruhunu 15 Temmuz ruhunu unutmadan, unutturmadan birlik ve beraberliğimizi zedelemek isteyenlere fırsat vermeden ülkemizin küresel Dünya ile rekabet edebilecek ekonomik, bilimsel teknoloji sanayi atılımları yapması için var gücümüzle çalışalım. Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve milli mücadele arkadaşlarını ahirete intikal eden tüm aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle anıyorum yaşayanlara saygı ve Şükran minnetlerimi sunuyorum başta günün anlamı olan çocuklarımız ve milletimizin dünya çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum hepinize saygılar sunuyorum” dedi.

Konuşmanın ardından 9 okul sırayla halk oyunları, modern dans halk oyunları gösterileri, şiirler, marşlar okundu. Törene Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, Bandırma Cumhuriyet Başsavcı Vekili Bülent Bilgin, Bandırma 6. Ana Jet Üs Komutanı Hava Albay Selahattin Akalp, Bandırma İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yzb. Mahir Mavi, kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.