Cumhuriyet'in 99. yılı Balıkesir'de festival havasında kutlanacak

Cumhuriyet'in ilanının 99. yıl dönümü, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından festival havasında kutlanıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Ödüllü Sokak Basketbolu Turnuvası, Espor turnuvası ve ünlü sanatçıların katılımıyla gerçekleşecek konserler düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet coşkusunu Balıkesirlilere doyasıya yaşatacak.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı birçok etkinlikle kutluyor. Cumhuriyet'in ilanının 99'uncu yılına özel gerçekleştirilen programlarda büyük-küçük her yaştan Balıkesirliler, Cumhuriyet coşkusunu doyasıya yaşayacak. Bu nedenle, 24-29 Ekim günleri arasında Esas10 Burda Alışveriş Merkezinde “29 Ekim Cumhuriyet Kupası Ödüllü Sokak Basketbolu Turnuvası” düzenleyen Büyükşehir Belediyesi; Küçük Erkekler, Yıldız Erkekler, Genç Erkekler, Büyük Erkekler, Veteran Erkekler, Yıldız Kızlar ve Genç Kızlar kategorilerinde yapılan turnuvaların sonunda, sürpriz hediyeler ve eğlenceli sahne şovları gerçekleştirecek.

ESpor Turnuvaları yapılacak

29 Ekim Cumartesi günü Türkiye'nin en donanımlı ve en büyük Espor sahnesini bünyesinde barındıran Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Dijital Gençlik Merkezi'nde (DGM) ödüllü;Valorant, LOL ve FIFA 22 turnuvaları gerçekleştirilecek. Turnuvanın kazananlarına para ödülü verilecek.

Muhteşem konserler düzenlenecek

Ayrıca 28-29 ve 30 Ekim günlerinde Karesi Amfi Tiyatro sahnesinde birçok ünlü sanatçının katılımıyla konserler düzenlenecek. 28 Ekim Cuma günü saat 20.30'da Anıl Piyancı ile 21.30'da Eypio, 29 Ekim Cumartesi günü saat 20.30'da İlyas Yalçıntaş ve 30 Ekim Pazar günü ise saat 20.30'da Can Gox Balıkesirlilerle buluşacak.