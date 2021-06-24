Cunda Adası ve Ayvalık arasında nostaljik ve ferah yolculuk

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Cunda Adası ve Ayvalık iskelelerinin, Ulaştırma Bakanlığı'nın istediği standartlara getirilmesinin ardından, Ayvalık ile Cunda (Alibey) Adası arasında 15 dakikada bir karşılıklı seferler kaldığı yerden devam etmeye başladı.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Alibey Adası (Cunda) ve Ayvalık iskeleleri arasında deniz motorlarının yıllardır yolcu taşımacılığı yaptığını belirtti.

Başkan Ergin, 15 dakika süren bu keyifli yolculuktan yerli ve yabancı konukların faydalanması için çağrıda bulundu. Ergin, ayrıca yasal düzenlemelerin yapıldığını ve kıyı tesisi işletme izin belgesinin de alındığını hatırlattı.

Ergin, seçimden hemen sonra fiziki düzenlemeler ve yapısal çalışmalarla, her iki iskelenin de can, mal ve yangın emniyeti bakımından bakanlık standartları düzeyine getirildiğini söyledi. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, “ Bundan böyle, iki iskele arasında motorlar güvenli bir şekilde yolcu taşıyabilecek” dedi.