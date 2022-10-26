Cunda MTAL öğrencileri Almanya'da eğitim gördü

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde verdiği eğitimlerle Türkiye genelindeki turistik otellere kalifiye eleman yetiştirmesiyle bu alanda çok büyük bir ihtiyacı karşılamasıyla bilinen Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki Cunda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yeni bir başarıya daha imza attı. Söz konusu eğitim programları dahilinde Almanya'nın Quedlingburg Bölgesi'nde Erasmus Pro çerçevesinde başarılı bir eğitim süreci geçiren 10 öğrenci yurda döndü.

Almanya'da farklı otel işletmelerde 3 ay kalarak stajlarını yapan öğrencilere, 2010 yılında Cunda MTAL öğrencisi olarak gittiği Quedlingburg'da geçtiğimiz yıllarda ağabeyi Cem ile birlikte turistik bir tesisi açıp halen daha işleten Erol Şeref de kucak açtı.

Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, Okul Müdürü Abdülaziz Yük ve Okul Müdür Yardımcıları Umay Kurdoğlu ile İbrahim Yamaner de; Cunda MTAL'li öğrencileri Almanya'daki gördükleri eğitimlerin başlangıcında yalnız bırakmamıştı.

Almanya'daki 3 aylık başarılı eğitim sürecinde okulda öğrendikleri teorik bilgileri, pratiğe döken öğrenciler yurda döner dönmez Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır'ın yanı sıra İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri; Mustafa Kurtuluş, Tayfun Aksoy, Ali Osman Yalçın ile Ayvalık Mal Müdürü Ayşe Alparslan'ı ziyaret ederek gördükleri eğitimleri anlattı.

Öğrenciler 3 aylık yurt dışı eğitimlerinin son derece yararlı geçmesinin ardından, Cunda MTAL'in 10 öğrencisi; Almanya'daki deneyimlerini okula döndüklerinde diğer öğrenci arkadaşlarıyla paylaşmayı da ihmal etmedi.

Cunda MTAL Müdürü Abdülaziz Yük, Erasmus Pro dahilindeki eğitimlerin öğrencilerinin ufkunu açtığını ve bunun önümüzdeki süreçte okuldaki tüm branşlardaki öğrenciler için olumlu sinerji oluşturacağına inandığını söyledi.