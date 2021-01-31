Cunda'da tesadüfen bulunan tarihi eserler için kurtarma kazısı başlatıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Alibey Adası olarak da bilinen Cunda'da tarihi değere sahip olduğu belirtilen kalıntıların bulunduğu alanda kurtarma kazısı başlatıldı.

Cunda Adası'nın Namık Kemal Mahallesi Çataltepe mevkiinde Türkiye'nin en büyük yüzölçümlü doğal sit alanı Ayvalık Adaları Tabiat Parkı sınırları içerisinde özel mülkiyete ait arazide temizleme ve peyzaj çalışması sırasında toprak altında tarihi kalıntılara rastlanıldı. Durumun Balıkesir Valiliği'ne iletilmesi sonrasında Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle Balıkesir Kuvayı Milliye Müzesi Müdürlüğünce kurtarma kazısı başlatıldı. Kalıntıların niteliği ve hangi döneme ait olduğunun yapılacak araştırma sonucunda belirleneceği öğrenilirken, konuyla ilgili Balıkesir Valiliği yazılı bir açıklamada bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, “Ayvalık ilçemize bağlı Namık Kemal Mahallesi'nde özel mülkiyet niteliğinde bir arazide yapılan temizleme ve peyzaj çalışması sırasında toprak altında tarihi kalıntı olabileceği değerlendirilen bazı malzemelere rastlanılması sonucunda Valiliğimize yapılan başvuru üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın onayıyla Balıkesir Kuvayı Milliye Müzesi Müdürlüğümüz tarafından söz konusu yerde 31.01.2021 Pazar günü itibarıyla bir kurtarma kazısı çalışması başlatılmıştır. Kazı çalışması gerekli bütün tedbirler alınarak Valiliğimizin koordinasyonu altında kültür varlıkları mevzuatına uygun olarak yürütülmektedir” denildi.