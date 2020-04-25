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Cunda'nın sembollerinden kediler ve sokak hayvanları unutulmadı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde koronavirüs ile mücadele çalışmaları kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle mağdur olan Cunda Adası’nın sembollerinden birisi olan kediler ve ilçe genelindeki sevimli dostlar unutulmadı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde koronavirüs ile mücadele çalışmaları kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle mağdur olan Cunda Adası'nın sembollerinden birisi olan kediler ve ilçe genelindeki sevimli dostlar unutulmadı.


Ayvalık Belediyesi'nin girişimleri ile Ayvalık Haber ve Mercan Veterinerlik'in ortaklaşa yürüttüğü “Askıda Mama” kampanyasına bu güne kadar üç ton kedi ve köpek maması bağışlandı. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ayvalık Kent Konseyi Hayvan Hakları Çalışma Grubu'nun öncülüğünde yürütülen kampanyanın hemen herkesten büyük bir ilgi gördüğünü söyledi.


Ayvalık Haber, Mercan Veterinerlik, Serap Petshop ve Hayat Veterinerlik tarafından desteklenen askıda mama kampanyasında yirmi günde toplanan üç ton kuru mama Ayvalık Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne teslim edildi. Ekipler sokaklarda yaşayan kedi ve köpekleri besledi. Başkan Ergin, sevimli dostlar için başlatılan kampanyanın büyüyerek devam ettiğini belirterek, bağışta bulunmak isteyen hayvanseverlere çağrıda bulundu. Başkan Ergin, “Bağış yapmak isteyen vatandaşlar 0 530 672 81 63 numaralı hattan bizlere ulaşabilirler” dedi.

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