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Çuval içinde bırakılan yavru köpekler kurtarıldı

Balıkesir’de, ağzı bağlı çuval içerisinde dereye atılan 3 yavru köpek, Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Başkanlığına bağlı birimlerce kurtarılarak barınağa teslim edildi.

Balıkesir'de, ağzı bağlı çuval içerisinde dereye atılan 3 yavru köpek, Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Başkanlığına bağlı birimlerce kurtarılarak barınağa teslim edildi.


İbirler kırsal mahallesinde mezarlık civarında dere yatağına bırakılan ağzı bağlı çuvalda 3 yeni doğmuş köpek yavrusu bulundu. Durum vatandaşlar tarafından Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bildirildi. Büyükşehir Çevre Koruma Başkanlığına bağlı ekipler tarafından alınan yavru köpekler Ovaköy Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirildi. İlk bakım ve tedavileri veteriner hekim Oğuzhan Erçel tarafından yapılan yavru köpeklerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

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