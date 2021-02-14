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Dağda donmak üzereyken itfaiye ekipleri yetişti

Kazdağlarında yoğun kar nedeniyle mahsur kalan 3 çobanın imdadına itfaiye ekipleri yetişti.


Balıkesir'in Edremit ilçesinden Çanakkale Yenice Kavsara mevkiinde mahsur kalan çobanlar için ekipler, seferber oldu. Zaman zaman yürüyerek zaman zaman ise araçla güçlükle ilerleyen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Edremit ve Havran İtfaiye amirliği ekipleri, 10 saatin üzerinde dağda mahsur kalan Ufuk T. Mustafa U. ve Halil I. isimli çobanlara ulaşmayı başardı. Donmak üzere oldukları ifade edilen kişiler, itfaiye ekipleri tarafından kontrolleri yapılmak üzere hastaneye götürüldü.

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