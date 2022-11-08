Daha kaliteli zeytinyağı için erken hasat

Balıkesir Edremit Körfezi'nde zeytin hasat mevsiminin başlaması ile üretilen erken hasat zeytinyağları; polifenol değerleri, meyvemsi kokuları, aromaları ve yakıcılığı ile zeytinyağında kaliteyi yükseltiyor.

Türkiye'nin ve dünyanın önemli zeytin ve zeytinyağı üretim merkezleri arasında bulunan Edremit Körfezi'nde zeytinler, Kazdağları ve Madra Dağları'nın deniz yamaçlarında yetişiyor. Bölgede ekim ayında başlayan erken hasat ile elde edilen zeytin taneleri, yüksek teknoloji ve hijyen ortamında zeytinyağına dönüştürülerek yüksek kalitede erken hasat zeytinyağları elde ediliyor.

Erken hasat zeytinyağının daha sağlıklı bir ürün olduğuna değinen Balıkesir Üniversitesi Edremit Meslek Yüksek Okulu Öğretim Üyesi Dr. Mücahit Kıvrak, “Zeytin zamanı başladı. Biz bu dönemde yeşil olarak topladığımız zeytinleri erken hasat olarak üretiyoruz. Erken hasat zeytinyağları diğer zeytinyağlarına göre hem polifenol değerleri yüksek, hem meyvemsi kokuları yüksek, hem de aromaları ve yakıcılıkları yüksek oluyor. Bu anlamda tüketiciler için daha iyi daha sağlıklı ürünler elde ediyoruz” dedi.