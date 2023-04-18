Darsofa Çok Amaçlı Toplantı ve Düğün Salonu açıldı

Balıkesir'in Edremit Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Darsofa Çok Amaçlı Toplantı ve Düğün Salonu'nun açılışı törenle yapıldı.

Edremit Belediyesi'nin düzenlediği açılış ve iftar programına katılım yoğun oldu. Açılış konuşmasını yapan Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Edremit için ilk günkü heyecanla çalıştıklarını söyledi.

Söz verdiği projeleri hayata geçirmekten mutluluk duyduğunu ifade eden Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, “Darsofa'da böylesine bir mekanımız yoktu, ihtiyacımız çoktu. Bugün çok şükür bu eksiğimizi tamamladık. Seçimler öncesi vaadimiz vardı, Darsofa'ya bir düğün salonu, bir toplantı salonu kazandırmak istemiştik. Bugün sözümüzü tutmanın huzuru içindeyiz. Tesisimizin kazandırılmasında emeği geçen Belediye Başkan Yardımcılarımız Tümdeniz Çelebi, Tayfun Gerkuş, Ahmet Elman'a, ilgili oldukları müdürlüklerin değerli personellerine, yüklenici firma Murat Bey'e teşekkür ediyorum.” dedi.

Açılış konuşmalarının tamamlanmasının ardından dualarla 500 kişilik kapasiteye sahip Darsofa Çok Amaçlı Toplantı ve Düğün Salonu'nun açılışı gerçekleştikten sonra iftar yemeğiyle program tamamlandı.

Açılışa CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı, Saadet Partisi Balıkesir İl Başkanı Abdulkadir Durmaz, CHP Edremit İlçe Başkanı Deniz Onur Özcan, İYİ Parti Edremit İlçe Başkanı Oğuzhan Cıvgaz, Saadet Partisi Edremit İlçe Başkanı Ahmet Pınar, Millet İttifakı Balıkesir Milletvekili Adayları, Edremit Belediye Başkan Yardımcıları Tayfun Gerkuş, Tayfun Canlı, muhtarlar, STK'lar ve vatandaşlar katıldı.