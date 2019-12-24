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Dedektör köpek Baht'dan, tam isabet

Balıkesir polisi dedektör köpek Baht’ında katıldığı uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheliyi yakaladı.

Balıkesir polisi dedektör köpek Baht'ında katıldığı uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheliyi yakaladı. Operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu madde ve hap ele geçirildi.


Balıkesir polisi il genelinde son 24 saatte yaptığı operasyonlarda 4 uyuşturucu tacirini yakaladı. Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak son 24 saatte yapılan 2 operasyonda toplam 4 kişi yakalandı. Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda; 94.23 gram Skunk maddesi ile 57 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Baskınlara narkotik dedektör köpeği Baht da katıldı. Yakalanan zehir tacirlerinden 3'ü adli kontrol kararı ile serbest kalırken, diğer 1 şüpheli ile ilgili soruşturma devam ediyor.

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