İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Defineci suç üstü yakalandı

Balıkesir Jandarma komutanlığı ekipleri Gökçeyazı’da kaçak kazı yapan defineciyi suç üstü yakaladı.

Balıkesir Jandarma komutanlığı ekipleri Gökçeyazı'da kaçak kazı yapan defineciyi suç üstü yakaladı.


Edinilen bilgiye göre Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, İvrindi ilçesi Gökçeyazı mahallesi Yoğunoluk mevkiinde O.Ç. isimli şahıs tarafından izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine bölgede yaptığı aramada şahsı 1 adet detektör ve muhtelif kazı malzemesi ile birlikte suçüstü yakalaı. O.Ç.'nin Gökçeyazı mahallesinde bulunan ev ve eklentilerinde yapılan aramada 20 adet sikke, 2 adet mühür ve 36 adet metal, taş ve cam obje ele geçirildi. üpheli hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.