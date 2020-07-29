İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Del Valle Bandırmaspor'da

TFF 1.

Lig'in yeni takımlarından Bandırmaspor'da iç transfer çalışmalarının 3-4 saat gibi rekor bir sürede tamamlanması ardından dış transfer çalışmaları da başladı. İlk transfer ise Giresunspor'un sol kanat oyuncusu Del Valle oldu.


Bandırmaspor bu yıl top koşturacağı Lig için transfer çalışmalarını başlattı. İç transferde rekor bir sürede tüm oyuncuları ile ikişer yıllık anlaşma imzalayan bordo beyazlılar dış transferde de atak başlattı.


Giresunspor'da forma giyen Venezuellalı Yonathan Del Valle'yi renklerine bağlayan bordo-beyazlılar 2 Ağustos'ta yapılacak genel kurul ile belirlenecek yeni yönetimin ardından transferlerin hız kazanacağı öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.