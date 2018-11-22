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Demir hırsızları yakalandı

Balıkesir jandarması Savaştepe’de durdurdukları minibüste yapılan aramada inşaatlardan çalınmış demir parçaları yakaladı.

Balıkesir jandarması Savaştepe'de durdurdukları minibüste yapılan aramada inşaatlardan çalınmış demir parçaları yakaladı.


Balıkesir Jandarması Savaştepe karayolunda uygulama noktasında durdurdukları bir minibüste Savaştepe Cumhuriyet Savcılığından alınan arama kararı ile istinaden yapılan aramada araç içinde inşaatlardan çalınmış 302 parça demir malzeme ele geçirdi. Minibüs içinde bulunan Ç.Ç., G.Ç. ve N.Ş. hakkında yapılan GBT sorgulamasında adının N.Ş. olarak tanıtan ve kimliği olmadığını belirten kadının gerçek adının S.Ş. olduğu ve hırsızlık suçunda arandığı tespit edildi. Olayda kullanılan minibüs yediemin otoparkına teslim edildi ve Ç.Ç., G.Ç. ve S.Ş. isimli kadınlar hakkında yasal işlem başlatıldı.

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