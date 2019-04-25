Demiryolculardan şehitlerine lokma hayrı

kez düzenlenen lokma hayrı tarihi gar önünde gerçekleştirildi. Düzenlenen hayırda 3 noktada 5 bin kişilik lokma dağıtıldı

Tarihi Balıkesir Gar binasının Demirspor lokali yanında bulunan alanda TCDD çalışanları tarafından vefat eden meslektaşları için gerçekleştirilen lokma hayrına ilgi yoğun oldu. Lokma hayrına CHP Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı, Karesi MHP İlçe Başkanı Ceyhun Demirakın, TÜRKAV Balıkesir Şube Başkanı Adnan Tatoğlu, STK Başkanları, vatandaşlar katıldı.

Tertip Komitesi Başkanı Rafet Dayı yaptığı açıklamada "25 yıl önce Porsuk istasyonunda yaşanan elim kazada görev şehidi olmuş büyüklerimiz ve yaralılarımıza atfen başlatmış olduğumuz 23. lokma hayrımıza hoş geldiniz. 23 yıldır bu hayrı demiryolu şehitlerimize, demiryolunda çalışmış, emek vermiş, gönül vermiş tüm büyüklerimize bunu hediye ediyoruz. Onlar sayesinde bugünlere geldik, onların sayesinde varız. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Katılan Balıkesir halkına da çok teşekkür ediyoruz. Bu sene 3 yerde yaptığımız lokma hayrında 5 bin kişiye lokma, 100 kg. peynir ve 5 bin poşet ayran dağıtılacak. Yarın da Cuma namazı öncesi Demiryolu şehitlerimiz ve rahmetli olan büyüklerimiz için Siteler Camisinde mevliti şerif okutacağız Tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz" dedi.