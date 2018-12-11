Demokrasi ve İnsan Hakları Haftası kutlandı

Demokrasi ve İnsan Hakları Haftası Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen programla kutlandı.

Demokrasi ve İnsan Hakları Haftası, Göbelezoğlu Ortaokulunda düzenlenen programla kutlandı. Programa, Edremit Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürü İlhan Yazar, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Fehim Altun, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hasan Delibey, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, şiirler, sunu, kısa filmler ve koro çalışmasına yer verildi.