Denetimli serbestlik yükümlülerinden 15 Temmuz etkinliği

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Denetimli Serbestlik yükümlülerince İlçe Hava Şehitliği'nde fidan dikimi ve bakım etkinliği düzenlendi.

Bandırma'da Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri çerçevesinde İlçede bulunan Hava Şehitliği'nde fidan dikim ve bakım etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Bandırma Cumhuriyet Başsavcısı Cüneyt Demirdaş ve Denetimli Serbestlik Müdürü Hasan Bıyık da katıldı.

Etkinlikte 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit düşen Ramazan Konuş'un kabri başında Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından Denetimli Serbestlik kapsamındaki yükümlüler şehitlikteki ağaçların bakımını gerçekleştirerek fidan dikimi yaptılar.

Etkinlikle ilgili yapılan açıklamada, "Denetimli serbestlik, kapsamı ve kanunlarca belirlenen şüpheli, sanık ve hükümlüler hakkında mahkemelerce verilen ceza ve tedbirlerin uygulandığı, şüpheli sanık ve hükümlülerin toplum içinde denetim ve takibinin yapılarak, iyileştirilmesi ve tekrar topluma kazandırılması için ihtiyaç duyduğu her türlü hizmet, program ve kaynakların sağlandığı bir ceza ve infaz sistemidir. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda yürütülmekte olup, aziz milletimizin ve kahraman güvenlik güçlerimizin hain darbe girişimi karşısında gösterdiği onurlu duruşun, hainlerin yenilgiye uğratılmasının ve demokrasi zaferinin beşinci yıl dönümü sebebiyle tüm yurtta şehitlerimizin yad edilmesi, gazilerimize minnet ve şükranların sunulması, milletimizin demokrasiye olan inancı ve bağlılığının gelecek nesillerimize aktarılması için Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından denetimli serbestlik müdürlüklerince "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" münasebetiyle bir dizi etkinlik yapılması istenildi. Bu kapsamda Bandırma Cumhuriyet Başsavcımız Cüneyt Demirdaş'nda teşrifleriyle Denetimli Serbestlik Müdürü Hasan Bıyık, Müdürlük çalışanları ve Denetimli Serbestlik kapsamındaki yükümlüler tarafından İlçe Şehitlik Mezarlığının ziyaret edilmesi , fidan dikim ve bakım etkinliği, Diyanet Görevlisi Manevi Rehber tarafından Kur'an tilaveti ve dua edilme suretiyle 15 Temmuz etkinlikleri gerçekleştirilmiştir" denildi.