Deniz kıyıları ve yakın alanlar temizlendi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, Erdek ve Ocaklar sahillerinde kıyı ve kıyıya yakın deniz alanları temizledi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı'na bağlı Kıyı ve Sahil Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekiplerinin rutin olarak belirli periyotlarda gerçekleştirdiği temizliğin yanı sıra, bayram yoğunluğunun ardından geniş çaplı temizlik çalışmaları aralıksız sürüyor. Erdek ve Ocaklar sahillerinde kıyı ve kıyıya yakın deniz alanlarında temizlik çalışmalarını sürdüren ekipler, deniz dibi temizliği, çöp toplama, süpürme ve yosun temizliği gerçekleştirdi. Denizden plastik ürünler, naylon poşetler, kuruyemiş ambalajları ve cam şişeler gibi birçok atık madde çıkarılırken, toplanan çöpler Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı katı atık bertaraf tesislerine gönderildi.