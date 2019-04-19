Denizcilik Lisesi öğrencilerden anlamlı etkinlik

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Pakmaya Kenan Kaptan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Denizcilik Kulübü, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile ortaklaşa ilçe merkezinde denizlerin kirliliğine dikkat çekmek amacıyla serbest dalış etkinliği gerçekleştirdiler.

Denizcilik Kulübü Rehber Öğretmeni Recep Uluyol nezaretinde; Efe Erşah, Emre Kangal, Mehmet Kaan Eser, Cenker Balta, Gülcan Pişkin, Tunahan Demir, Rıdvan Demirci ve Egehan Çok isimli öğrencilerden oluşan tek yıldız belgeli okul dalış ekibi tarafından gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projesi kapsamında Ayvalık halkına farkındalık oluşturulmasının amaçlandığı belirtildi.

Yapılan etkinlikle su altında dalış yapan öğrenciler deniz dibinde bulunan atıkları çıkararak sergilemeyi de ihmal etmezken; etkinliğe malzeme ve ekipman desteği sağlayan İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ahmet Suakar başta olmak üzere öğrencilere, dalış sırasında rehberlik eden ve bilgi deneyimlerini paylaşan Kuzey Mavi Dalış Okulu hocası Emre Harmankaya ve tekne kaptanı Serdar Aslan'a da teşekkür edildi.