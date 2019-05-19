Denizde 19 Mayıs coşkusu

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100. yılı etkinlikleri için İstanbul'dan kürek çekerek tekne ile yola çıkan iki kürek sporcusu, 3 günün sonunda Balıkesir'in Bandırma ilçesine ulaştı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100. yıl kutlamaları çerçevesinde 3 gün önce İstanbul Bakırköy sahilinden tekne ile denize açılan ve uzak mesafelere kürek çekerek gitmeleri ile tanınan "Kürekle Gez" ekibindeki kürek sporcusu Hüseyin Ürkmez (57) ve Bilgin Yorulmaz (53) Bandırma'ya vardı. İki kürek sporcusunun geldiği Bandırma İskelesi'nde bir tören düzenlendi. İki kürek sporcusunu taşıyan tekne, Bandırma Limanı'na girişte onlarca balıkçı teknesi ve kılavuz gemisi tarafından karşılandı. Karşılamada sirenlerini çalıp adeta denizin üzerini bayraklarla süslü tekneleri ile gelincik tarlasına çeviren vatandaşlar, marşlar eşliğinde sporcuların Bandırma'ya ayak basışını izledi.

Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, 3 günlük yolculuğun ardından başarıyla Bandırma'da karaya ayak basan sporcuları karşılayarak, hediye ettikleri Türk bayrağını öperek teslim aldı.

Kürek sporunun kendisi için bir tutku olduğunu ve uzun yıllardır yaptığını belirten Hüseyin Ürkmez, 3 gün süren yolculuğunu İHA'ya anlattı. Ürkmez, daha önce İstanbul-Venedik arasında kürek çektiğini belirterek, "Biz Bandırma-İstanbul arasındaki bu yolculuğu daha önceden planlamıştık ama bugüneymiş kısmet. 19 Mayıs'ın 100'üncü yılında İstanbul'dan Bandırma'ya bunu gerçekleştirelim dedik. Mutluyuz, 3 günde geldik. İlk gün biraz hırpalandık. Hava kötüydü ama ikinci, üçüncü günler çok güzeldi. Bu proje daha önceden vardı benim aklımda ama 100. yıl yoktu" dedi.